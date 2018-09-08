Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2018
сентябрь 2018
Россия. ФНЛ (2018/2019), 10 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
Сочи
Завершен
Cибирь
1 : 1
Ротор
Завершен
Тюмень
0 : 0
Луч
Завершен
Пари НН
3 : 1
Спартак-2
Завершен
Балтика
0 : 2
Факел
Завершен
Зенит-2
2 : 2
Химки
Завершен
Мордовия
0 : 1
Томь
Завершен
Тамбов
2 : 2
Чертаново
Завершен
Краснодар-2
0 : 2
Авангард
Завершен
Армавир
0 : 0
Шинник
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
США
0 : 2
Бразилия
Завершен
Колумбия
2 : 1
Венесуэла
Завершен
Мексика
1 : 4
Уругвай
Завершен
Аргентина
3 : 0
Гватемала
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 1 тур
Северная Ирландия
1 : 2
Босния и Герцеговина
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A2, 1 тур
Швейцария
6 : 0
Исландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 1 тур
Финляндия
1 : 0
Венгрия
Завершен
Эстония
0 : 1
Греция
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 1 тур
Англия
1 : 2
Испания
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 4 тур
Осасуна
3 : 1
Альмерия
Завершен
Малага
1 : 0
Тенерифе
Завершен
Реал Ов
0 : 4
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2018
Нью-Йорк Сити
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 24 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
Крузейро
Завершен