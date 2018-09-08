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Расписание матчей 08-09-2018

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
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Россия. ФНЛ (2018/2019), 10 тур Таблица
8 сентября, 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Сочи
Завершен
8 сентября, 13:00
Cибирь
1 : 1
Ротор
Завершен
8 сентября, 14:00
Тюмень
0 : 0
Луч
Завершен
8 сентября, 16:00
Пари НН
3 : 1
Спартак-2
Завершен
8 сентября, 16:00
Балтика
0 : 2
Факел
Завершен
8 сентября, 16:00
Зенит-2
2 : 2
Химки
Завершен
8 сентября, 17:00
Мордовия
0 : 1
Томь
Завершен
8 сентября, 17:30
Тамбов
2 : 2
Чертаново
Завершен
8 сентября, 18:00
Краснодар-2
0 : 2
Авангард
Завершен
8 сентября, 19:00
Армавир
0 : 0
Шинник
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
8 сентября, 02:30
США
0 : 2
Бразилия
Завершен
8 сентября, 03:00
Колумбия
2 : 1
Венесуэла
Завершен
8 сентября, 05:08
Мексика
1 : 4
Уругвай
Завершен
8 сентября, 06:00
Аргентина
3 : 0
Гватемала
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 1 тур Таблица
8 сентября, 16:00
Северная Ирландия
1 : 2
Босния и Герцеговина
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A2, 1 тур Таблица
8 сентября, 19:00
Швейцария
6 : 0
Исландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 1 тур Таблица
8 сентября, 19:00
Финляндия
1 : 0
Венгрия
Завершен
8 сентября, 21:45
Эстония
0 : 1
Греция
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 1 тур Таблица
8 сентября, 21:45
Англия
1 : 2
Испания
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 4 тур Таблица
8 сентября, 17:00
Осасуна
3 : 1
Альмерия
Завершен
8 сентября, 19:00
Малага
1 : 0
Тенерифе
Завершен
8 сентября, 19:00
Реал Ов
0 : 4
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2018 Таблица
8 сентября, 23:55
Нью-Йорк Сити
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 24 тур Таблица
8 сентября, 22:00
Спорт Ресифи
0 : 0
Крузейро
Завершен
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