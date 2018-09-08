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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Испания
Англия - Испания: обзор матча 08 сентября 2018
Англия
08.09.2018, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 1 тур
1 : 2
Завершен
Испания
11'
М. Рэшфорд
13'
С. Ньигес
32'
Родриго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Испания
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Рэшфорд
90'
+4
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+3
87'
Замена
И. Мартинес
️️️️
М. Алонсо
83'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
80'
Замена
С. Роберто
️️️️
Т. Алькантара
68'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
Д. Стоунз
65'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Хендерсон
64'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Л. Шоу
53'
Травма
Л. Шоу
48'
Желтая карточка
Л. Шоу
41'
32'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
Т. Алькантара
Желтая карточка
Д. Хендерсон
18'
13'
ГОЛ! 1:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Родриго
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛАЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
22
Иско
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Англия
22
Алекс МакКарти
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Испания
13
Кепа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
8
Сусо
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
6
Магуайр
5
Стоунз
22
Гомес
12
Триппьер
3
Шоу
8
Хендерсон
7
Лингард
20
Алли
11
Рэшфорд
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Де Хеа
2
Карвахаль
15
Рамос
4
Начо
17
Алонсо
5
Бускетс
7
Ньигес
10
Алькантара
22
Иско
9
Родриго
17
Аспас
3
Шоу
3
Роуз
3
Роуз
3
Шоу
8
Хендерсон
15
Дайер
15
Дайер
8
Хендерсон
11
Рэшфорд
14
Уэлбек
14
Уэлбек
11
Рэшфорд
10
Алькантара
10
Роберто
10
Роберто
10
Алькантара
17
Аспас
10
Асенсио
10
Асенсио
17
Аспас
17
Алонсо
4
Мартинес
4
Мартинес
17
Алонсо
Остались в запасе
Англия
Испания
22
Алекс МакКарти
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
13
Кепа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Даниэль Себальос
ЦП
8
Сусо
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Алекс МакКарти
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Даниэль Себальос
ЦП
8
Сусо
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Англия - Испания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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