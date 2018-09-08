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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Тенерифе
Малага - Тенерифе: обзор матча 08 сентября 2018
Малага
08.09.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 0
Завершен
Тенерифе
35'
Г. Бланко Лещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Тенерифе
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
+5
Желтая карточка
М. Ласен
72'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бланко Лещук
Пас отдал
Х. Онтиверос
35'
Начало матча
Статистика матча Малага - Тенерифе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
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