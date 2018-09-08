Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Бразилия
США - Бразилия: обзор матча 08 сентября 2018
США
08.09.2018, суббота, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Новости команд
Все
США
Бразилия
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
Вчера, 09:09
4
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Ромарио снова потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии: «Другой тренер справится лучше»
17 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
15 ноября
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
15 ноября
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
13
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
Вчера, 09:09
4
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Ромарио снова потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии: «Другой тренер справится лучше»
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+