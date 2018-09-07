Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2018
сентябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 8 тур
Коломна
3 : 2
Знамя Труда
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 1 тур
Спартак М (мол)
2 : 0
Оренбург (мол)
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Япония
0 : 0
Чили
Перенесен
Южная Корея
2 : 0
Коста-Рика
Завершен
Шотландия
0 : 4
Бельгия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A3, 1 тур
Италия
1 : 1
Польша
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B2, 1 тур
Турция
1 : 2
Россия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C1, 1 тур
Албания
1 : 0
Израиль
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C4, 1 тур
Литва
0 : 1
Сербия
Завершен
Румыния
0 : 0
Черногория
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 4 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
Химнастик
Завершен
Мальорка
1 : 0
Кадис
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 23 тур
Сантос
0 : 0
Гремио
Завершен
Флуминенсе
0 : 0
Витория
Завершен
Америка Минейро
2 : 1
Васко да Гама
Завершен