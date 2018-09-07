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Расписание матчей
Лига наций
Албания - Израиль
Албания - Израиль: обзор матча 07 сентября 2018
Албания
07.09.2018, пятница, 21:45
Лига наций, группа C1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Албания - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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