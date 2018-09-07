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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Сербия
Литва - Сербия: обзор матча 07 сентября 2018
Литва
07.09.2018, пятница, 21:45
Лига наций, группа C4, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Литва - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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