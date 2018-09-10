Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2018
сентябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 7 тур
Академия им. Понедельника
0 : 2
Чайка
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 8 тур
Торпедо Вл
0 : 0
Текстильщик
Завершен
ЦРФСО
0 : 1
Муром
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 8 тур
Химки-М
2 : 2
Ротор (мол)
Завершен
Зоркий
2 : 1
Динамо Бр
Завершен
Леон Сатурн
1 : 2
Металлург Л
Завершен
Торпедо
2 : 1
Химик-Арсенал
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 8 тур
Лада-Тольятти
1 : 4
Челябинск
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Россия
5 : 1
Чехия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A3, 2 тур
Португалия
1 : 0
Италия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B2, 2 тур
Швеция
2 : 3
Турция
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C1, 2 тур
Шотландия
2 : 0
Албания
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C4, 2 тур
Сербия
2 : 2
Румыния
Завершен
Черногория
2 : 0
Литва
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 4 тур
Райо Махадаонда
1 : 0
Луго
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 24 тур
Витория
1 : 0
Васко да Гама
Завершен
Парана
0 : 2
Сантос
Завершен