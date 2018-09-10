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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Литва
Черногория - Литва: обзор матча 10 сентября 2018
Черногория
10.09.2018, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C4, 2 тур
2 : 0
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Черногория - Литва
2
3
Красные карточки
0
0
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2
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
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1 : 4
15.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 0
05.10.2026
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02.10.2026
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Литва
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16.11.2026
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1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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