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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Чехия
Россия - Чехия: обзор матча 10 сентября 2018
Россия
10.09.2018, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Чехия
8'
А. Ионов
24'
А. Заболотный
29'
А. Ионов (П)
78'
А. Ерохин
83'
Д. Полоз
74'
Т. Соучек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Чехия
Замена
Е. Сорокин
️️️️
К. Рауш
87'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Ю. Газинский
84'
ГОЛ! 5:1!
Д. Полоз
Пас отдал
К. Рауш
83'
82'
Замена
М. Травник
️️️️
Й. Гушбауэр
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Д. Черышев
80'
ГОЛ! 4:1!
А. Ерохин
Пас отдал
К. Рауш
78'
74'
ГОЛ! 3:1!
Т. Соучек
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Заболотный
73'
71'
Замена
М. Крменчик
️️️️
С. Тецл
65'
Замена
Я. Сикора
️️️️
Т. Горжава
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Фернандес
64'
63'
Желтая карточка
Т. Соучек
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ионов
62'
46'
Замена
Я. Брабец
️️️️
Т. Калас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Ионов
29'
28'
Желтая карточка
Я. Боржил
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Лунев
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
Ю. Газинский
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
4
Константин Рауш
ЛЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Юрий Газинский
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЛП
0
Йозеф Гушбауэр
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
0
Томаш Горжава
АП
14
Якуб Янкто
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Россия
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Руслан Камболов
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
0
Ондрей Петрак
ОП
0
Михал Травник
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
4-2-3-1
16
Лунев
4
Рауш
6
Нойштедтер
5
Семенов
2
Фернандес
8
Газинский
23
Кузяев
6
Черышев
21
Ерохин
20
Ионов
7
Заболотный
4-2-2-1-1
23
Коубек
5
Цоуфал
6
Калас
4
Ржезник
18
Боржил
0
Гушбауэр
22
Соучек
14
Янкто
7
Жмрхаль
0
Горжава
11
Тецл
4
Рауш
4
Сорокин
4
Сорокин
4
Рауш
6
Черышев
0
Стоцкий
0
Стоцкий
6
Черышев
2
Фернандес
19
Смольников
19
Смольников
2
Фернандес
8
Газинский
10
Камболов
10
Камболов
8
Газинский
20
Ионов
11
Зобнин
11
Зобнин
20
Ионов
7
Заболотный
7
Полоз
7
Полоз
7
Заболотный
0
Горжава
15
Сикора
15
Сикора
0
Горжава
6
Калас
24
Брабец
24
Брабец
6
Калас
0
Гушбауэр
0
Травник
0
Травник
0
Гушбауэр
11
Тецл
11
Крменчик
11
Крменчик
11
Тецл
Остались в запасе
Россия
Чехия
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
0
Ондрей Петрак
ОП
1
Томаш Вацлик
ВР
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
Остались в запасе
0
Ондрей Петрак
ОП
1
Томаш Вацлик
ВР
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Россия - Чехия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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