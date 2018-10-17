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    Расписание матчей 17-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    17 октября, среда
    02:30
    США
    1:1
    Перу
    Матч завершен
    17 октября, среда
    03:00
    Колумбия
    3:1
    Коста-Рика
    Матч завершен
    17 октября, среда
    04:45
    Мексика
    0:1
    Чили
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 17 тур
    17 октября, среда
    18:00
    Зоркий
    2:0
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 1 тур
    17 октября, среда
    19:30
    Торпедо
    1:1
    Химки-2
    Матч завершен
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