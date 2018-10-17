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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Перу
США - Перу: обзор матча 17 октября 2018
США
17.10.2018, среда, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Перу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
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30.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
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США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
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