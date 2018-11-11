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    Расписание матчей 11-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 33 тур
    11 ноября, воскресенье
    00:01
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Крузейро
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    00:01
    Ботафого
    2:1
    Фламенго
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Витория
    2:2
    Баия
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    2:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 14 тур
    11 ноября, воскресенье
    08:30
    Уфа (мол)
    3:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    11:00
    Рубин (мол)
    2:4
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 33 тур
    11 ноября, воскресенье
    12:00
    Актобе
    0:2
    Кайсар
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    12:00
    Астана
    4:0
    Иртыш
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    12:00
    Жетысу
    3:1
    Акжайык
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    12:00
    Ордабасы
    1:0
    Атырау
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    12:00
    Тобол
    3:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 17 тур
    11 ноября, воскресенье
    13:00
    Ротор (мол)
    5:2
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    13:30
    Бурсаспор
    1:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Фенербахче
    2:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    1:2
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:30
    Бешикташ
    1:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 13 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Гранада
    0:0
    Нумансия
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Райо Махадаонда
    2:0
    Альмерия
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Мальорка
    3:0
    Кордоба
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Спортинг
    2:2
    Малага
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Тенерифе
    0:0
    Альбасете
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Алавес
    2:1
    Уэска
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:15
    Барселона
    3:4
    Бетис
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:30
    Райо Вальекано
    2:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:30
    Севилья
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:45
    Сельта
    2:4
    Реал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 17 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    2:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    СКА
    0:1
    Дружба
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак-Нальчик
    0:1
    Академия им. Понедельника
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    15:00
    Черноморец
    0:1
    Легион
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Чайка
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 17 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Казанка
    1:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 16 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Хобро
    1:0
    Вендсюссель
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Рандерс
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Ольборг
    1:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Мидтьюлланд
    5:0
    Вайле
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Оденсе
    2:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    2:0
    Спартак
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Краснодар
    3:0
    Енисей
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    2:0
    Зенит
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 28 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    3:0
    Днепр
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Торпедо-БелАЗ
    0:0
    Дняпро
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:15
    Гронинген
    2:0
    Херенвен
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:30
    АДО Ден Хааг
    0:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:30
    Экселсиор
    1:7
    Аякс
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:45
    Хераклес
    0:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    4:1
    Интер
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    2:2
    Болонья
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    4:1
    Сампдория
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Сассуоло
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:30
    Милан
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    11 ноября, воскресенье
    15:00
    Ливингстон
    0:0
    Селтик
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    7:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    15:00
    Ливерпуль
    2:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:15
    Челси
    0:0
    Эвертон
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    1:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:30
    Манчестер Сити
    3:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    АЕК
    0:2
    Атромитос
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    2:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    ПАС Ламия
    0:0
    Астерас
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 15 тур
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Опава
    2:1
    Баник
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Виктория
    1:1
    Пршибрам
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    0:0
    Сигма
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    3:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Славия
    3:1
    Фастав
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 15 тур
    11 ноября, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    2:0
    Гент
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Кортрейк
    0:2
    Стандард
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:0
    Генк
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 14 тур
    11 ноября, воскресенье
    16:30
    Вольфсберг
    3:1
    Рапид
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    16:30
    Маттерсбург
    1:2
    Хартберг
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Аустрия
    0:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 13 тур
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Бордо
    0:0
    Кан
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Марсель
    2:0
    Дижон
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Ренн
    1:1
    Нант
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    23:00
    Монако
    0:4
    ПСЖ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 11 тур
    11 ноября, воскресенье
    17:30
    РБ Лейпциг
    3:0
    Байер
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Айнтрахт
    3:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 10 тур
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Витория Гимараеш
    2:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:30
    Тондела
    1:3
    Бенфика
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    23:00
    Спортинг
    2:1
    Шавиш
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 15 тур
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    4:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:30
    Ворскла
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Ксамакс
    2:3
    Грассхоппер
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    2:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    1:2
    Сьон
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 29 тур
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Волеренга
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    3:1
    Бранн
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    2:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Одд
    0:3
    Стабек
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Ранхейм
    1:2
    Тромсе
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Старт
    0:1
    Русенборг
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    2:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    Кубок Либертадорес 2018, Финал, первый матч
    11 ноября, воскресенье
    22:00
    Бока Хуниорс
    2:2
    Ривер Плейт
    Матч завершен
    США. МЛС 2018, 1/4 финала, ответный матч
    11 ноября, воскресенье
    23:00
    Канзаc Сити
    4:2
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
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