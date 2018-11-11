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АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 11 ноября 2018
Челси
11.11.2018, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
89'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Ришарлисон
Желтая карточка
А. Мората
87'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
82'
76'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Г. Сигурдссон
73'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
68'
64'
Замена
А. Лукман
️️️️
Бернард
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Жоржиньо
64'
45'
+2
Желтая карточка
Бернард
Желтая карточка
А. Рюдигер
45'
+2
Желтая карточка
Н. Канте
33'
Желтая карточка
Жоржиньо
28'
22'
Желтая карточка
Й. Мина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
10
Виллиан
21
Мората
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
21
Жоржиньо
4
Фабрегас
4
Фабрегас
21
Жоржиньо
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
11
Бернард
11
Лукман
11
Лукман
11
Бернард
10
Сигурдссон
19
Ягиелка
19
Ягиелка
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Челси
Эвертон
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Челси - Эвертон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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