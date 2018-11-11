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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 11 ноября 2018
Сельта
11.11.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
2 : 4
Завершен
Реал
61'
У. Мальо
90+4'
Б. Мендес
23'
К. Бензема
56'
Г. Кабрал (АГ)
83'
С. Рамос (П)
90+1'
Д. Себальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
ГОЛ! 2:4!
Б. Мендес
Пас отдал
Я. Аспас
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Д. Себальос
Пас отдал
С. Рамос
Вторая желтая
Г. Кабрал
87'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Рамос
71'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Начо
Замена
Э. Мор
️️️️
Ф. Бельтран
63'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
С. Буфал
63'
ГОЛ! 1:2!
У. Мальо
Пас отдал
Б. Мендес
61'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Кабрал
Желтая карточка
Д. Юнка
44'
Желтая карточка
У. Мальо
41'
Желтая карточка
Г. Кабрал
40'
37'
Желтая карточка
С. Регилон
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
19'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
7
Винисиус
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
4-2-2-2
1
Альварес
17
Юнка
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
8
Бельтран
5
Йокушлу
17
Буфал
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Одриосола
6
Начо
93
Рамос
3
Регилон
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
8
Бельтран
7
Мор
7
Мор
8
Бельтран
17
Буфал
17
Юлсагер
17
Юлсагер
17
Буфал
6
Начо
10
Асенсио
10
Асенсио
6
Начо
5
Каземиро
25
Себальос
25
Себальос
5
Каземиро
Остались в запасе
Сельта
Реал
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Сельта - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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