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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 11 ноября 2018
Севилья
11.11.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
70'
Г. Меркадо
89'
В. Бен-Йеддер
38'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
Замена
И. Амаду
️️️️
П. Сарабия
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Банега
89'
Желтая карточка
С. Эскудеро
88'
83'
Желтая карточка
Д. Лопес
81'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Росалес
76'
Замена
В. Санчес
️️️️
С. Дардер
Замена
М. Гоналон
️️️️
Ф. Васкес
75'
ГОЛ! 1:1!
Г. Меркадо
Пас отдал
Э. Банега
70'
70'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
О. Мелендо
Желтая карточка
Г. Меркадо
61'
54'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
К. Промес
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Дардер
Желтая карточка
Д. Карришу
18'
Желтая карточка
Ф. Васкес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-2-3-1
31
Вацлик
18
Эскудеро
25
Меркадо
21
Гомес
16
Навас
23
Карришу
11
Банега
10
Промес
20
Васкес
7
Сарабия
19
Силва
3-2-2-1-2
13
Лопес
16
Росалес
22
Эрмосо
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
23
Гранеро
21
Мелендо
7
Иглесиас
9
Гарсия
7
Сарабия
10
Амаду
10
Амаду
7
Сарабия
20
Васкес
25
Гоналон
25
Гоналон
20
Васкес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Промес
16
Росалес
21
Лопес
21
Лопес
16
Росалес
10
Дардер
4
Санчес
4
Санчес
10
Дардер
21
Мелендо
12
Баптистао
12
Баптистао
21
Мелендо
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Севилья - Эспаньол
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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