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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Уэска
Алавес - Уэска: обзор матча 11 ноября 2018
Алавес
11.11.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
41'
Джони
68'
Р. Собрино
35'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Уэска
90'
+3
Желтая карточка
К. Эрнандес
Замена
Д. Торрес
️️️️
Джони
87'
81'
Замена
С. Лонго
️️️️
К. Акапо
Замена
Бурги
️️️️
И. Гомес
78'
76'
Желтая карточка
К. Акапо
Желтая карточка
Г. Марипан
74'
Желтая карточка
Р. Собрино
73'
72'
Замена
А. Гальяр
️️️️
С. Гюрлер
70'
Желтая карточка
Д. Мусто
ГОЛ! 2:1!
Р. Собрино
68'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Борха
62'
45'
Желтая карточка
Р. Семеду
Желтая карточка
Х. Наварро
45'
ГОЛ! 1:1!
Джони
Пас отдал
И. Гомес
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
С. Гюрлер
24'
Замена
Р. Брежанчич
️️️️
П. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Борха
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Алавес
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-2-1-3
1
Сивера
20
Агиррегабирия
3
Марипан
5
Лагвардия
23
Наварро
19
Гарсия
5
Брашанац
24
Джони
11
Гомес
17
Борха
9
Кальери
3-2-2-2-1
1
Йованович
5
Пулидо
35
Семеду
44
Инсуа
29
Акапо
21
Мирамон
7
Гюрлер
18
Мусто
7
Феррейро
16
Гомес
9
Эрнандес
24
Джони
16
Торрес
16
Торрес
24
Джони
11
Гомес
18
Бурги
18
Бурги
11
Гомес
17
Борха
19
Собрино
19
Собрино
17
Борха
44
Инсуа
31
Брежанчич
31
Брежанчич
44
Инсуа
7
Гюрлер
11
Гальяр
11
Гальяр
7
Гюрлер
29
Акапо
9
Лонго
9
Лонго
29
Акапо
Остались в запасе
Алавес
Уэска
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Аксель Вернер
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Алавес - Уэска
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
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