Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 11 ноября 2018
Ливерпуль
11.11.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
41'
М. Салах
53'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Гомес
77'
59'
Желтая карточка
К. Чамберс
ГОЛ! 2:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Э. Робертсон
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Шакири
10
Салах
9
Фирмино
3-2-3-1
15
Серхио Рико
29
Кристи
12
Чамберс
23
Ле Марша
3
Одои
30
Сессеньон
99
Ангисса
20
Шюррле
10
Кэрни
9
Митрович
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Фулхэм
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+