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Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 11 ноября 2018
Арсенал
11.11.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
86'
Г. Мхитарян
13'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Рэмзи
86'
85'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Р. Хименес
Желтая карточка
Э. Бельерин
78'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
С. Колашинац
76'
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кошта
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Озил
75'
74'
Желтая карточка
Э. Кошта
71'
Желтая карточка
М. Доэрти
Желтая карточка
М. Озил
69'
61'
Замена
Д. Жота
️️️️
И. Кавалейру
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Ивоби
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Кавалейру
Пас отдал
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
4-2-2-2
1
Лено
23
Колашинац
6
Холдинг
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
34
Торрейра
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-3-1-3
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
15
Коди
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
11
Кошта
9
Хименес
8
Иван Кавалейру
23
Колашинац
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Колашинац
10
Озил
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
6
Гендузи
6
Гендузи
17
Ивоби
8
Иван Кавалейру
20
Жота
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Хименес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
9
Хименес
11
Кошта
24
Траоре
24
Траоре
11
Кошта
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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