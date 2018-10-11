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сентябрь 2018
октябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Турция
0 : 0
Босния и Герцеговина
Завершен
Аргентина
4 : 0
Ирак
Завершен
Уэльс
1 : 4
Испания
Завершен
Франция
2 : 2
Исландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A3, 3 тур
Польша
2 : 3
Португалия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C1, 3 тур
Израиль
2 : 1
Шотландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C4, 3 тур
Литва
1 : 2
Румыния
Завершен
Черногория
0 : 2
Сербия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B2, 3 тур
Россия
0 : 0
Швеция
Завершен