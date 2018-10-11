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Расписание матчей
Лига наций
Россия - Швеция
Россия - Швеция: обзор матча 11 октября 2018
Россия
11.10.2018, четверг, 22:45
Лига наций, группа B2, 3 тур
0 : 0
Завершен
Швеция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Швеция
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Черышев
87'
82'
Замена
С. Андерссон
️️️️
М. Берг
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Ионов
76'
71'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
И. Телин
Желтая карточка
Г. Джикия
53'
Желтая карточка
Ю. Газинский
50'
Желтая карточка
Р. Зобнин
39'
31'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
4
Константин Рауш
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Руслан Камболов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
0
Микаэль Ишак
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
4
Рауш
14
Джикия
6
Нойштедтер
2
Фернандес
11
Зобнин
8
Газинский
6
Черышев
17
Головин
20
Ионов
22
Дзюба
4-2-2-2
1
Ольсен
2
Лустиг
4
Гранквист
3
Линделеф
6
Аугустинссон
13
Свенссон
7
Ларссон
17
Классон
10
Форсберг
22
Телин
9
Берг
20
Ионов
23
Кузяев
23
Кузяев
20
Ионов
6
Черышев
7
Заболотный
7
Заболотный
6
Черышев
22
Телин
11
Гуидетти
11
Гуидетти
22
Телин
9
Берг
19
Андерссон
19
Андерссон
9
Берг
Остались в запасе
Россия
Швеция
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
0
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
0
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Россия - Швеция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал, Матч! Премьер
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