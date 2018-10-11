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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Сербия
Черногория - Сербия: обзор матча 11 октября 2018
Черногория
11.10.2018, четверг, 21:45
Лига наций, группа C4, 3 тур
0 : 2
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Черногория - Сербия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
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1 : 4
15.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
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0 : 0
05.10.2026
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Латвия
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02.10.2026
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16.11.2026
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01.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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