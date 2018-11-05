октябрь 2018
ноябрь 2018
Бразилия. Серия А 2018, 32 тур
5 ноября, понедельник
00:01
Матч завершен
5 ноября, понедельник
00:01
Матч завершен
США. МЛС 2018, 1/4 финала, первый матч
5 ноября, понедельник
03:30
Матч завершен
5 ноября, понедельник
06:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 13 тур
5 ноября, понедельник
09:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
Белоруссия. Высшая лига 2018, 27 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 14 тур
5 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2018/2019), 9 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 15 тур
Норвегия. Элитсериен 2018, 28 тур
5 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 9 тур
Испания. Примера (2018/2019), 11 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 11 тур
5 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен