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    Расписание матчей 05-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 32 тур
    5 ноября, понедельник
    00:01
    Баия
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    5 ноября, понедельник
    00:01
    Интернасьонал
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018, 1/4 финала, первый матч
    5 ноября, понедельник
    01:30
    Портленд
    2:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    5 ноября, понедельник
    03:30
    Нью-Йорк Сити
    0:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    5 ноября, понедельник
    06:00
    Реал Солт-Лейк
    1:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 13 тур
    5 ноября, понедельник
    09:00
    Уфа (мол)
    0:5
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    5 ноября, понедельник
    14:00
    Оренбург
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    5 ноября, понедельник
    16:30
    Уфа
    1:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    5 ноября, понедельник
    19:00
    Анжи
    2:1
    Енисей
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 27 тур
    5 ноября, понедельник
    15:00
    Смолевичи
    1:1
    Гомель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    5 ноября, понедельник
    20:00
    Гезтепе
    2:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    5 ноября, понедельник
    20:00
    Сивасспор
    0:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 14 тур
    5 ноября, понедельник
    20:00
    Слован
    1:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    5 ноября, понедельник
    20:30
    Астерас
    0:1
    Ксанти
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 15 тур
    5 ноября, понедельник
    21:00
    Вайле
    3:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 28 тур
    5 ноября, понедельник
    21:00
    Лиллестрем
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 9 тур
    5 ноября, понедельник
    22:00
    Риу Аве
    3:3
    Насьональ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 11 тур
    5 ноября, понедельник
    23:00
    Эспаньол
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 11 тур
    5 ноября, понедельник
    23:00
    Хаддерсфилд Таун
    1:0
    Фулхэм
    Матч завершен
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