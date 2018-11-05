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Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм: обзор матча 05 ноября 2018
Хаддерсфилд Таун
05.11.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
29'
Т. Фосу-Менса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
Желтая карточка
Ф. Биллинг
89'
76'
Желтая карточка
А. Митрович
34'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Фосу-Менса
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
2
Том Смит
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
3-2-4-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
5
Конголо
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
13
Муй
8
Биллинг
10
Притчард
6
Хогг
9
Мунье
4-4-2
15
Серхио Рико
3
Одои
27
Фосу-Менса
23
Ле Марша
30
Сессеньон
10
Кэрни
14
Сери
20
Шюррле
99
Ангисса
10
Вьетто
9
Митрович
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Фулхэм
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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