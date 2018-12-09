ноябрь 2018
декабрь 2018
США. МЛС 2018, Финал
9 декабря, воскресенье
04:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 15 тур
9 декабря, воскресенье
13:30
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 17 тур
9 декабря, воскресенье
14:00
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 15 тур
9 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
22:45
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 19 тур
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 15 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 15 тур
9 декабря, воскресенье
14:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2018/2019), 18 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 18 тур
Австрия. Бундеслига (2018/2019), 17 тур
9 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 17 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 14 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 12 тур
9 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
9 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2018/2019), 17 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 18 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
9 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2018, Финал, ответный матч
9 декабря, воскресенье
22:30
Матч завершен