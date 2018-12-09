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    Расписание матчей 09-12-2018

    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018, Финал
    9 декабря, воскресенье
    04:00
    Атланта Юнайтед
    2:0
    Портленд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 15 тур
    9 декабря, воскресенье
    13:30
    ББ Эрзурумспор
    1:3
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    16:00
    Бурсаспор
    0:2
    Антальяспор
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    3:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 17 тур
    9 декабря, воскресенье
    14:00
    Алькоркон
    0:1
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Кадис
    1:0
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:00
    Эльче
    0:0
    Спортинг
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    22:00
    Луго
    4:2
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    22:30
    Сарагоса
    0:0
    Кордоба
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 15 тур
    9 декабря, воскресенье
    14:00
    Эйбар
    4:4
    Леванте
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:15
    Уэска
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    1:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    22:45
    Бетис
    2:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 19 тур
    9 декабря, воскресенье
    14:00
    Вендсюссель
    0:1
    Рандерс
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    16:00
    Ольборг
    2:4
    Хорсенс
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    3:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:00
    Вайле
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
    9 декабря, воскресенье
    14:00
    Динамо
    4:0
    Урал
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    19:00
    Зенит
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 15 тур
    9 декабря, воскресенье
    14:15
    Утрехт
    3:1
    Хераклес
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Венло
    0:0
    Гронинген
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Эммен
    1:4
    Фейеноорд
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:45
    НАК Бреда
    2:1
    Витесс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 15 тур
    9 декабря, воскресенье
    14:30
    Сассуоло
    3:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    17:00
    Парма
    1:1
    Кьево
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:3
    Аталанта
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    2:1
    Болонья
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:00
    Дженоа
    1:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    22:30
    Милан
    0:0
    Торино
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 18 тур
    9 декабря, воскресенье
    15:00
    Олимпик
    1:1
    Десна
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Александрия
    1:2
    Львов
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Ксанти
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:15
    ОФИ
    3:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:00
    Атромитос
    4:2
    Арис
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    2:1
    Ларисса
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Данди
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 18 тур
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Серкль Брюгге
    0:3
    Антверпен
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    1:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    22:00
    Гент
    2:0
    Эйпен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 17 тур
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Маттерсбург
    2:1
    Аустрия
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    16:30
    Хартберг
    2:2
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    19:00
    Рапид
    0:0
    Штурм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 17 тур
    9 декабря, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    2:2
    Кан
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    19:00
    Лилль
    1:1
    Реймс
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 14 тур
    9 декабря, воскресенье
    17:30
    Майнц
    1:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:00
    Боруссия
    3:0
    Штутгарт
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 12 тур
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Морейренcе
    0:1
    Санта-Клара
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    0:0
    Боавишта
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    20:30
    Витория Гимараеш
    3:2
    Риу Аве
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    23:00
    Спортинг
    4:1
    Авеш
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 17 тур
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Базель
    2:0
    Цюрих
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Грассхоппер
    2:3
    Люцерн
    Матч завершен
    9 декабря, воскресенье
    18:00
    Лугано
    2:2
    Сьон
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 18 тур
    9 декабря, воскресенье
    19:00
    Спарта
    0:1
    Теплице
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    9 декабря, воскресенье
    19:00
    Ньюкасл
    1:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Кубок Либертадорес 2018, Финал, ответный матч
    9 декабря, воскресенье
    22:30
    Ривер Плейт
    3:1
    Бока Хуниорс
    Матч завершен
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