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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Реал
Уэска - Реал: обзор матча 09 декабря 2018
Уэска
09.12.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Реал
8'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Реал
Желтая карточка
П. Инсуа
80'
Желтая карточка
Х. Этчейта
42'
39'
Желтая карточка
Д. Себальос
26'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Одриосола
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Уэска
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
4-2-2-2
1
Йованович
3
Этчейта
44
Инсуа
5
Пулидо
21
Мирамон
17
Ривера
5
Агилера
16
Гомес
7
Феррейро
6
Авила
9
Эрнандес
4-3-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
20
Одриосола
14
Льоренте
14
Модрич
25
Себальос
18
Бэйл
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Уэска
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Уэска - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Уэска
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