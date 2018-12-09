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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 09 декабря 2018
Майнц
09.12.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
89'
Д. Бросински (П)
12'
Х. Вайдандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
90'
+10
Вторая желтая
О. Сорг
Желтая карточка
Э. Уджа
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бросински
89'
88'
Желтая карточка
К. Виммер
81'
Желтая карточка
О. Сорг
Желтая карточка
Ш. Белл
57'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
42'
Желтая карточка
Д. Латца
33'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вайдандт
Пас отдал
Г. Харагучи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Центнер
24
Мартин
19
Ниахате
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
4-3-1-2
21
Эссер
6
Виммер
25
Сорг
22
Озтрзолек
3
Антон
15
Уолес
78
Харагучи
27
Швеглер
29
Асано
10
Фуллкруг
9
Вайдандт
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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