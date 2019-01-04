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    Расписание матчей 04-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2018/2019), 18 тур
    4 января, пятница
    21:00
    Леванте
    2:2
    Жирона
    Матч завершен
    4 января, пятница
    23:00
    Эспаньол
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2018/2019), 1/32 финала
    4 января, пятница
    22:45
    Транмер
    0:7
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2018/2019), 1/32 финала
    4 января, пятница
    22:55
    Нант
    4:1
    Шатору
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 20 тур
    4 января, пятница
    23:00
    Гранада
    1:1
    Альбасете
    Матч завершен
    4 января, пятница
    23:00
    Тенерифе
    2:1
    Эльче
    Матч завершен
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