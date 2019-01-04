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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Шатору
Нант - Шатору: обзор матча 04 января 2019
Нант
04.01.2019, пятница, 22:55
Франция. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Шатору
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нант - Шатору
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0
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0
0
Матчи команд
Нант
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Нант
- : -
23.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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