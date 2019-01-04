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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Альбасете
Гранада - Альбасете: обзор матча 04 января 2019
Гранада
04.01.2019, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 20 тур
1 : 1
Завершен
Альбасете
63'
Ж. Бела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Альбасете
77'
Желтая карточка
Ж. Бела
63'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бела
Пас отдал
А. Техеро
Желтая карточка
А. Монторо
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Альбасете
23
Альваро Техеро
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Рей Манай
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-1-1
1
Силва
24
Посо
16
Диас
17
Куини
19
Монторо
14
Вадильо
2-1-2
23
Техеро
19
Джентилетти
91
Бела
10
Зозуля
7
Манай
Остались в запасе
Гранада
Альбасете
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Гранада - Альбасете
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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