декабрь 2018
январь 2019
Португалия. Примейра (2018/2019), 19 тур
29 января, вторник
00:15
Матч завершен
29 января, вторник
22:00
Матч завершен
Кубок Азии 2019, 1/2 финала
Товарищеские матчи 2018
29 января, вторник
19:00
Матч завершен
Италия. Кубок (2018/2019), 1/4 финала
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 29 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 24 тур
29 января, вторник
22:45
Матч завершен
29 января, вторник
22:45
Матч завершен
29 января, вторник
23:00
Матч завершен
29 января, вторник
23:00
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2018/2019), 1/2 финала
Испания. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, ответный матч