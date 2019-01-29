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    Расписание матчей 29-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2018/2019), 19 тур
    29 января, вторник
    00:15
    Фейренсе
    1:2
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    29 января, вторник
    22:00
    Бенфика
    5:1
    Боавишта
    Матч завершен
    29 января, вторник
    22:00
    Портимоненси
    0:1
    Шавиш
    Матч завершен
    Кубок Азии 2019, 1/2 финала
    29 января, вторник
    17:00
    Катар
    4:0
    ОАЭ
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2018
    29 января, вторник
    19:00
    ЦСКА
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Кубок «Матч Премьер» 2019
    29 января, вторник
    20:00
    Спартак
    4:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2018/2019), 1/4 финала
    29 января, вторник
    22:45
    Милан
    2:0
    Наполи
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 29 тур
    29 января, вторник
    22:45
    Суонси
    3:3
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    29 января, вторник
    23:00
    Болтон
    1:1
    Рединг
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 24 тур
    29 января, вторник
    22:45
    Арсенал
    2:1
    Кардифф
    Матч завершен
    29 января, вторник
    22:45
    Вулверхэмптон
    3:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    29 января, вторник
    22:45
    Фулхэм
    4:2
    Брайтон
    Матч завершен
    29 января, вторник
    22:45
    Хаддерсфилд Таун
    0:1
    Эвертон
    Матч завершен
    29 января, вторник
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    2:2
    Бернли
    Матч завершен
    29 января, вторник
    23:00
    Ньюкасл
    2:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2018/2019), 1/2 финала
    29 января, вторник
    23:05
    Генгам
    2:2
    (5:4)п
    Монако
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, ответный матч
    29 января, вторник
    23:30
    Валенсия
    3:1
    Хетафе
    Матч завершен
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