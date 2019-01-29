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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 29 января 2019
Милан
29.01.2019, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Наполи
11'
К. Пентек
27'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Наполи
40'
Желтая карточка
К. Кулибали
35'
Желтая карточка
А. Милик
29'
Желтая карточка
К. Малку
ГОЛ! 2:0!
К. Пентек
Пас отдал
Л. Пакета
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Лаксальт
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
93
Лаксальт
37
Мусаккио
26
Романьоли
20
Абате
8
Бакайоко
19
Кессье
11
Пакета
70
Кастильехо
16
Борини
9
Пентек
4-1-3-1-1
1
Мерет
3
Кулибали
52
Максимович
24
Малку
13
Гулам
24
Диавара
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
Остались в запасе
Милан
Наполи
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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