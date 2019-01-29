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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 29 января 2019
Манчестер Юнайтед
29.01.2019, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
87'
П. Погба (П)
90+2'
В. Линделеф
51'
Э. Барнс
81'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
90'
+5
Желтая карточка
Д. Корк
ГОЛ! 2:2!
В. Линделеф
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Погба
87'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
78'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Макнил
73'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Желтая карточка
Х. Мата
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Лукаку
67'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Перейра
63'
60'
Желтая карточка
Э. Барнс
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
4
Джонс
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Перейра
64
Мата
9
Лукаку
4-1-2-1-2
22
Хитон
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
8
Перейра
77
Лингард
77
Лингард
8
Перейра
9
Лукаку
4
Санчес
4
Санчес
9
Лукаку
11
Макнил
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Макнил
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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