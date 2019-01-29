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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Генгам - Монако
Генгам - Монако: обзор матча 29 января 2019
Генгам
29.01.2019, вторник, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Монако
46'
А. Менди
55'
М. Тюрам
18'
Р. Лопеш
24'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Генгам - Монако
61'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
ГОЛ! 2:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Р. Роделен
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Менди
46'
Желтая карточка
Д. Ндонг
39'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Головин
Пас отдал
Ж. Мартинш
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
14'
Красная карточка
В. Ванкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
25
Пеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
4-2-2-2
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
29
Кербра
93
Траоре
18
Фири
22
Ндонг
10
Бляс
97
Коко
19
Менди
9
Тюрам
3-2-2-3
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
5
Бадьяшиль
39
Хенрикс
97
Балло-Туре
21
Ванкер
4
Фабрегас
9
Лопеш
10
Головин
10
Мартинш
Остались в запасе
Генгам
Монако
8
Люка До
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Диего Бенальо
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Диего Бенальо
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Генгам - Монако
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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