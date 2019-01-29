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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бирмингем Сити
Суонси - Бирмингем Сити: обзор матча 29 января 2019
Суонси
29.01.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
22'
Д. Джеймс
65'
О. МакБарни
90+4'
О. МакБарни
35'
Ж. Магома
67'
М. Гримес (АГ)
71'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:3!
О. МакБарни
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ч. Адамс
71'
ГОЛ! 2:3!
Ч. Адамс
Пас отдал
Ж. Магома
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Гримес
ГОЛ! 2:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Монтеро
65'
60'
Желтая карточка
М. Колен
Желтая карточка
Д. Джеймс
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Магома
45'
+1
Вторая желтая
К. Педерсен
38'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
35'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Магома
Пас отдал
К. Гарднер
31'
Желтая карточка
К. Педерсен
Желтая карточка
К. Робертс
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
О. МакБарни
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
4-1-1-2-2
1
Мюлдер
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
26
Ноутон
8
Фер
6
Гримес
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
12
Дайер
4-4-1-1
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
8
Гарднер
8
Кифтенбельд
19
Магома
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Суонси
Бирмингем Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Суонси - Бирмингем Сити
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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