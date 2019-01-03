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    Расписание матчей 03-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2018/2019), 15 тур
    3 января, четверг
    19:00
    Шавиш
    0:0
    Фейренсе
    Матч завершен
    3 января, четверг
    21:00
    Спортинг
    2:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    3 января, четверг
    23:15
    Авеш
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 21 тур
    3 января, четверг
    23:00
    Манчестер Сити
    2:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 17 тур
    3 января, четверг
    23:30
    Вильярреал
    2:2
    Реал
    Матч завершен
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