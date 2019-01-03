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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Порту
Авеш - Порту: обзор матча 03 января 2019
Авеш
03.01.2019, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 1
Завершен
Порту
25'
Э. Милитао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Порту
30'
Желтая карточка
А. Фелипе
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Милитао
Начало матча
Статистика матча Авеш - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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Авеш
Порту
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2019.05.05 07:55
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Вчера, 13:32
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Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
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«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
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