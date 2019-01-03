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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 03 января 2019
Вильярреал
03.01.2019, четверг, 23:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 2
Завершен
Реал
4'
С. Касорла
82'
С. Касорла
7'
К. Бензема
20'
Р. Варан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 2:2!
С. Касорла
Пас отдал
П. Форнальс
82'
Желтая карточка
А. Гонсалес
45'
41'
Желтая карточка
Каземиро
20'
ГОЛ! 1:2!
Р. Варан
Пас отдал
Т. Кроос
7'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
С. Чуквуэзе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
27
Гонсалес
19
Лаюн
18
Фуэго
35
Касерес
8
Касорла
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Вильярреал - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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