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Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 03 января 2019
Манчестер Сити
03.01.2019, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
40'
С. Агуэро
72'
Л. Сане
64'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
Желтая карточка
Эдерсон
90'
+5
Желтая карточка
Б. Силва
89'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
В. Компани
88'
Замена
К. Уокер
️️️️
Э. Ляпорт
86'
86'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Вейналдум
77'
Замена
Д. Шакири
️️️️
С. Мане
ГОЛ! 2:1!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Стерлинг
72'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Сильва
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
57'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
Э. Ляпорт
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
40'
38'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
Желтая карточка
В. Компани
31'
20'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
13
Данило
14
Ляпорт
4
Компани
6
Стоунз
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
4
Компани
30
Отаменди
30
Отаменди
4
Компани
14
Ляпорт
2
Уокер
2
Уокер
14
Ляпорт
21
Сильва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Сильва
20
Милнер
6
Фабиньо
6
Фабиньо
20
Милнер
10
Мане
10
Шакири
10
Шакири
10
Мане
23
Вейналдум
15
Старридж
15
Старридж
23
Вейналдум
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
49
Арьянет Мурич
ВР
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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