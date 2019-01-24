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    Расписание матчей 24-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Азии 2019, 1/4 финала
    24 января, четверг
    16:00
    Вьетнам
    0:1
    Япония
    Матч завершен
    24 января, четверг
    19:00
    Китай
    0:3
    Иран
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
    24 января, четверг
    20:00
    Бастия
    2:1
    Нуази-ле-Гран
    Матч завершен
    24 января, четверг
    20:00
    Витре
    3:0
    Гавр
    Матч завершен
    24 января, четверг
    23:00
    Амьен
    0:2
    Лион
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, первый матч
    24 января, четверг
    21:30
    Эспаньол
    1:1
    Бетис
    Матч завершен
    24 января, четверг
    23:30
    Реал
    4:2
    Жирона
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/2 финала, ответный матч
    24 января, четверг
    22:45
    Челси
    2:1
    (4:2)п
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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