Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 24 января 2019
Эспаньол
24.01.2019, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бетис
27'
Б. Иглесиас
81'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Бетис
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
С. Леон
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
П. Пьятти
27'
8'
Желтая карточка
З. Феддаль
Желтая карточка
М. Эрмосо
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Роберто
12
Вила
22
Лопес
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
10
Дардер
10
Пьятти
21
Мелендо
7
Иглесиас
12
Баптистао
4-1-1-2-2
1
Жоэль
19
Барраган
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Каналес
37
Тельо
80
Морон
19
Санабрия
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Диего Лопес
ВР
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Пау Лопес
ВР
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Диего Лопес
ВР
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Бетис
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+