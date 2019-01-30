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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 30 января 2019
Бетис
30.01.2019, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Эспаньол
76'
Д. Ло Чельсо
95'
С. Леон
99'
А. Манди
33'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Эспаньол
Желтая карточка
Франсис
115'
ГОЛ! 3:1!
А. Манди
99'
ГОЛ! 2:1!
С. Леон
Пас отдал
Л. Морон
95'
92'
Желтая карточка
С. Гарсия
90'
+4
Вторая желтая
М. Рока
Желтая карточка
С. Леон
90'
+2
Желтая карточка
С. Каналес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Баптистао
87'
Желтая карточка
Э. Гранеро
85'
Желтая карточка
Р. Росалес
ГОЛ! 1:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Хоакин
76'
Желтая карточка
А. Манди
72'
58'
Желтая карточка
М. Рока
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
51'
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
13'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Роберто
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
7
Хави Пуадо
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
10
Карвалью
27
Франсис
18
Гуардадо
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
3-1-2-2-2
13
Роберто
22
Эрмосо
16
Росалес
22
Лопес
25
Рока
4
Санчес
21
Лопес
21
Мелендо
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Иглесиас
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Диего Лопес
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Диего Лопес
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Бетис - Эспаньол
6
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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