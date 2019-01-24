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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Жирона
Реал - Жирона: обзор матча 24 января 2019
Реал
24.01.2019, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Жирона
18'
Л. Васкес
42'
С. Рамос (П)
77'
С. Рамос
80'
К. Бензема
7'
Э. Лосано
66'
А. Гранель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Жирона
ГОЛ! 4:2!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
80'
ГОЛ! 3:2!
С. Рамос
Пас отдал
Марсело
77'
Желтая карточка
М. Льоренте
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Гранель
Желтая карточка
С. Рамос
62'
Желтая карточка
Начо
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Рамос
42'
36'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 1:1!
Л. Васкес
Пас отдал
А. Одриосола
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
20
Одриосола
5
Каземиро
14
Модрич
25
Себальос
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
6
Хуанпе
4
Алкала
22
Рамальо
5
Муниеса
15
Гарсия
15
Луис
6
Гранель
10
Гарсия
11
Лосано
22
Думбия
Остались в запасе
Реал
Жирона
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Реал - Жирона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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