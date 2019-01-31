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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Реал
Жирона - Реал: обзор матча 31 января 2019
Жирона
31.01.2019, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Реал
71'
П. Порро
27'
К. Бензема
43'
К. Бензема
76'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Реал
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Льоренте
Пас отдал
Д. Себальос
Желтая карточка
Э. Лосано
72'
ГОЛ! 1:2!
П. Порро
71'
65'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
К. Стуани
49'
43'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
3-2-2-2
1
Ирайсос
22
Рамальо
20
Эспиноcа
5
Муниеса
15
Гарсия
23
Порро
6
Гранель
15
Луис
7
Стуани
11
Лосано
4-3-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
14
Льоренте
8
Кроос
25
Себальос
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
Остались в запасе
Жирона
Реал
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Жирона - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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