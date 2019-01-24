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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 24 января 2019
Челси
24.01.2019, четверг, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
27'
Н. Канте
38'
Э. Азар
50'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Тоттенхэм
73'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
66'
Желтая карточка
Н. Канте
56'
Желтая карточка
Жоржиньо
53'
50'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Роуз
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
С. Аспиликуэта
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Канте
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-3-1-1
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
6
Баркли
10
Азар
9
Педро
9
Жиру
3-2-2-2-1
13
Газзанига
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
9
Ламела
24
Эриксен
12
Льоренте
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
10
Виллиан
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
34
Оливер Скипп
ОП
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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