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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 08 января 2019
Тоттенхэм
08.01.2019, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Челси
26'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Челси
Желтая карточка
Э. Ламела
82'
Желтая карточка
Д. Санчес
59'
Желтая карточка
Г. Уинкс
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
26'
25'
Желтая карточка
Кепа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
3
Роуз
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-3-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
6
Баркли
10
Азар
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
34
Оливер Скипп
ОП
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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