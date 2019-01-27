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    Расписание матчей 27-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2018/2019), 19 тур
    27 января, воскресенье
    13:30
    Ризеспор
    3:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    2:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    19:00
    Сивасспор
    1:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 21 тур
    27 января, воскресенье
    14:00
    Вальядолид
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    18:15
    Жирона
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:30
    Атлетик
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    0:0
    Уэска
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    22:45
    Эспаньол
    2:4
    Реал
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 19 тур
    27 января, воскресенье
    14:15
    Фортуна
    2:1
    Витесс
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    0:1
    Виллем II
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    6:2
    Аякс
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    18:45
    Херенвен
    0:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 21 тур
    27 января, воскресенье
    14:30
    Кьево
    3:4
    Фиорентина
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    3:3
    Рома
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:4
    Фрозиноне
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    17:00
    Парма
    2:3
    СПАЛ
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:00
    Торино
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    22:30
    Лацио
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 18 тур
    27 января, воскресенье
    16:00
    Левадиакос
    1:0
    Арис
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    17:00
    ПАС Ламия
    2:1
    Атромитос
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    4:0
    ОФИ
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:00
    Панатинаикос
    1:1
    Ларисса
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:30
    Астерас
    0:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 23 тур
    27 января, воскресенье
    16:30
    Сент-Миррен
    1:3
    Хиберниан
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    19:00
    Ливингстон
    0:3
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 23 тур
    27 января, воскресенье
    16:30
    Остенде
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    2:1
    Эйпен
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    22:00
    Кортрейк
    1:2
    Гент
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 22 тур
    27 января, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    2:0
    Кан
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    19:00
    Амьен
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    22:00
    Тулуза
    0:0
    Анжер
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    23:00
    ПСЖ
    4:1
    Ренн
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 19 тур
    27 января, воскресенье
    17:30
    Бавария
    4:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:00
    Фортуна
    0:4
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 23 тур
    27 января, воскресенье
    18:00
    Гранада
    0:0
    Эстремадура
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:00
    Алькоркон
    2:1
    Кордоба
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    20:00
    Спортинг
    1:2
    Депортиво
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    22:00
    Химнастик
    0:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
    27 января, воскресенье
    19:00
    Кристал Пэлас
    2:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    27 января, воскресенье
    21:00
    Челси
    3:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
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