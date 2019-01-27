декабрь 2018
январь 2019
Турция. Суперлига (2018/2019), 19 тур
27 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
27 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
27 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 21 тур
27 января, воскресенье
14:00
Матч завершен
27 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 19 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 21 тур
27 января, воскресенье
14:30
Матч завершен
Греция. Суперлига (2018/2019), 18 тур
27 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
27 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
27 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 23 тур
27 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
27 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 23 тур
Франция. Лига 1 (2018/2019), 22 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 19 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 23 тур
Англия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
27 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
27 января, воскресенье
21:00
Матч завершен