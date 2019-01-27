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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Уэска
Реал Сосьедад - Уэска: обзор матча 27 января 2019
Реал Сосьедад
27.01.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Уэска
90'
+4
Желтая карточка
К. Акапо
63'
Желтая карточка
Я. Эррера
59'
Желтая карточка
Х. Мирамон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
16
Навас
19
Эрнандес
2
Сальдуа
23
Мерино
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
19
Рамирес
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
13
Сантамария
44
Инсуа
5
Пулидо
3
Этчейта
21
Мирамон
29
Акапо
17
Ривера
21
Эррера
16
Гомес
18
Гальего
9
Эрнандес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Уэска
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Реал Сосьедад - Уэска
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
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