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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Виллем II
Утрехт - Виллем II: обзор матча 27 января 2019
Утрехт
27.01.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 1
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Виллем II
23
Арас Озбилиз
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
2-1-4-1-1
1
Йенсен
5
Летшерт
2
Клайбер
8
ван Овереем
14
Янссен
18
Эмануэльсон
23
Базур
86
Густафсон
6
Таннан
38
Баэбек
2-1-2
3
Хееркенс
4
Петерс
13
Тапиа
29
Льюис
14
Павлидис
Остались в запасе
Утрехт
Виллем II
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
23
Арас Озбилиз
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
23
Арас Озбилиз
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Утрехт - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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