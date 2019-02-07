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    Расписание матчей 07-02-2019

    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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    Товарищеские матчи 2019
    7 февраля, четверг
    14:00
    ЦСКА
    3:0
    Согндаль
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 23 тур
    7 февраля, четверг
    22:30
    Лацио
    1:0
    Эмполи
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2018/2019), 1/8 финала
    7 февраля, четверг
    23:00
    Генгам
    1:2
    Лион
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2018/2019), 1/2 финала, первый матч
    7 февраля, четверг
    23:00
    Бетис
    2:2
    Валенсия
    Матч завершен
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